بعد غضب الجهاز الفني للفراعنة.. نيس يؤجل مؤتمر تقديم عبد المنعم

الشارقة - اميمة ياسر - أرجأ نيس الفرنسي، تقديم الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلي وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء، بعد ضمه بشكل رسمي لمدة 4 سنوات حتي يونيو 2028.

وأعلن نيس في بيان رسمي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "اكس"، عن تقديم الدولي المصري محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام في وقت لاحق، والإكتفاء بتقديم يوسف موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والمنضم إلي الفريق على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مع خيار الشراء.

وبرر نيس في بيانه، قرار تأجيل تقديم الد1ولي المصري محمد عبد المنعم بسبب ارتباطه بالإنضمام إلي معسكر منتخب مصر إستعدادًا للسفر إلي القاهرة لمواجهة كاب فيردي في إفتتاح مشوار الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وفي وقت سابق، أكد مصدر في تصريحات لموقع مصراوي، أن هناك حالة من الغضب لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم انضمام محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي حتى الآن للمعسكر.

وأوضح المصدر، أن إبراهيم حسن طلب تدخل عاجل من اتحاد الكرة، بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد نادي نيس، لتصرفه الغير قانوني، بعدم إرسال اللاعب في الأجندة الدولية.

وأختتم المصدر، أن المنتخب الوطني ينتظر انضمام محمد عبدالمنعم إلى معسكر المنتخب اليوم الأربعاء، وسيتم تصعيد الأمور، حال حدوث عكس ذلك.