وزير الرياضة يتابع حالة إيهاب جلال ويوجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة بالمتابعة ودراسة أي متطلبات

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لإتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر.



ويتابع الدكتور أشرف صبحي، الحالة الطبية للكابتن إيهاب جلال، إثر تعرضه لوعكه صحية، نُقل علي إثرها لأحد المستشفيات بمصر الجديدة.

و شهدت الساعات الماضية، تطور جديد في الحالة الصحية لـ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي ومنتخب مصر السابق.

وكان إيهاب جلال قد تعرض الى وعكة صحية خطيرة في المخ، وتم نقله الى أحد مستشفيات التجمع الخامس ، وأجري عملية جراحية دقيقة وتم حجزه بعدها في العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من أسرة إيهاب جلال عن آخر تطورات حالته الصحية في الساعات الأخيرة.

مؤكدًا أن الحالة عادت للتدهور من جديد خلال الساعات الأخيرة، وهناك حديث حول سفره للخارج.

وتابع أن إيهاب جلال تواجد من جديد في المستشفى مع أسرته ومجلس إدارة الإسماعيلي بالكامل لكشف آخر تطورات حالته الصحية.

وهناك متابعة لحظة بلحظة لحالة اللاعب، وتبقى فكرة السفر للخارج متاحة في حالة استمرار الحالة على الوضع الحالي.