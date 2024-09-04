أوجييه يستهل حملة لقبه العالمي التاسع من بوابة رالي أكروبوليس اليوناني

الرياص - اسماء السيد - لمياء (اليونان) : بعدما قرر سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه تعديل برنامجه الجزئي والمشاركة في الجولات الأربع الاخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، يستهل بطل العالم ثماني مرات حملة إحراز لقبه التاسع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه سيباستيان لوب من بوابة رالي أكروبوليس اليوناني الدولي الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع.

ويحتل أوجييه الذي يشارك منذ إحرازه لقبه الثامن العالمي عام 2021 في برنامج جزئي مع الصانع الياباني، المركز الثاني متأخرا بفارق 27 نقطة عن المتصدر سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل (168 مقابل 141)، إلا أنه تراجع عن قراره الأولي، ليؤكد مشاركته في الجولات الأربع الاخيرة (اليونان، تشيلي، أوروبا الوسطى واليابان) بهدف إحراز لقبه التاسع العالمي ومعادلة لوب.

قال السائق البالغ 40 عاما "لم تكن تشيلي (26 29 أيلول/سبتمبر) وأوروبا الوسطى (31 تشرين الأول/أكتوبر 3 تشرين الثاني/نوفمبر) مدرجتين في برنامجي. ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي في بطولتي الصانعين والسائقين، فمن الواضح أنني سأنافس الآن في الجولات الأربع المتبقية من بطولة العالم للراليات وأقاتل مرة أخرى من أجل اللقب".

ويضيّق فريق تويوتا ثاني ترتيب الصانعين الخناق على هيونداي المتصدر برصيد 395 نقطة، إذ يتخلف عنه بفارق 20 نقطة فقط.

وبعد إحرازه لقب رالي فنلندا بداية آب/أغسطس، رفع أوجييه عدد انتصاراته هذا العام إلى ثلاثة بعد كرواتيا والبرتغال، علما أنه خاض ست جولات فقط مقابل 9 لمنافسه نوفيل، ليضع الأخير وفريقه هيونداي تحت ضغوطات كبيرة، في حين يحتل الإستوني أوت تاناك، بطل العالم 2019، المركز الثالث مع 137 نقطة على أمل أن يقلّص الفارق مع منافسيه في الجولة العاشرة في اليونان.

ويؤكد أوجييه أن دافعه للفوز بالتتويج التاسع، وبالتالي معادلة الرقم القياسي للوب "ضعيف للغاية".

أوضح قائلا "لا أقلق كثيرا بشأن الأرقام أو الإحصائيات أو الأرقام القياسية. لديّ أولويات أخرى. سأواصل القيادة طالما أن ذلك يجلب لي السعادة وما زال بإمكاني أن أكون قادرا على المنافسة".

وأقرّ الفرنسي، الفائز بـ61 جولة عالمية، أنه لم يكن يخطط للمشاركة في العديد من الراليات هذا الموسم، وسيختار برنامجا أكثر تقييدا في عام 2025 "لن أشارك أبدا في موسم كامل في بطولة العالم للراليات. بعد هذا الموسم المكثّف إلى حد ما، قد أشارك في جولات أقل العام المقبل".

ولم تبتسم المسارات اليونانية لأوجييه الذي لم يحقق الفوز عليها سوى مرة واحدة (2011) في خمس مشاركات "هذا النوع من الراليات يحتاج إلى القليل من الحظ لتجنب المشاكل، وكما هي الحال دائما، سيكون الهدف هو المنافسة على المراكز الأولى والحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط".

من جانبه، سيحاول نوفيل إبطاء الصعود وتحطيم حلم الفرنسي باللقب من أجل الاقتراب من تتويجه الأول بعدما حلّ وصيفا للبطل خمس مرات.