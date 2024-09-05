خوفاً على اللاعب الشهير .. حسام حسن يستبعد إمام عاشور من معسكر المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - علق إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، على استبعاده من معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

قال إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلًا:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

حتى لا تتفاقم الإصابة

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد إمام عاشور، نجم الأهلي، من معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في المغرب، بسبب الإصابة.

اشتكي إمام عاشور من آلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفائه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

جدير بالذكر أن إمام عاشور قد سبق وتعرض لإصابة مع منتخب مصر خلال دورة العاصمة الإدارية الودية في مارس الماضي غاب على إثرها عن المباريات فترة ليست بالقصيرة.

وواصل منتخب مصر استعداداته لمباراة كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وشارك في المران ٢٦ لاعبا وهم محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و أحمد حجازي و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي و محمد هاني ومحمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصرماهر و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وأحمد سيد زيزو و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و عمر مرموش ومصطفي محمد و محمد الشامي وأسامه فيصل ، بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام لصفوف المنتخب بسبب التواجد مع ناديه الجديد نيس الفرنسي.