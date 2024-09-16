أول تعليق من كامالا هاريس بشأن إطلاق النار قرب موقع ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنه تم إطلاعها على تقارير بشأن إطلاق النار بالقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وأضافت هاريس: "أنا سعيدة لأنه آمن، العنف ليس له مكان في أمريكا"، وفق ما نشرت على موقع إكس.

من جانبه أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن "هناك شخصين تبادلا إطلاق النار بالقرب من ملعب ترامب الدولي للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن "مطلقي النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، ولم يكن إطلاق النار يستهدف دونالد ترامب"، الرئيس الأمريكي السابق.