الإسماعيلي يُطالب بتحري الدقة فيما ينشر عن حالة إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا بشأن الحالة الصحية لإيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وقال البيان: نهيب بجيمع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة اليوم الخميس، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.

ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.

حالة المدرب مطمئنة

يخضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي لفحوصات طبية جديدة اليوم الخميس من قبل الفريق المعالج له لتقييم حالته الصحية وتطورات الحالة بعد إصابته بجلطة في المخ منذ أيام ويمكث في احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد مصدر مقرب من إيهاب جلال أن حالة المدرب مطمئنة ويخضع للملاحظة بشكل منتظم خلال تواجده في العناية المركزة لمتابعة حالته والوقوف على آخر تطورات حالته ومدة بقائه في المستشفى.