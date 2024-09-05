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هدف قاتل يحصد أغلي ثلاث نقاط للبحرين امام أستراليا في تصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب البحرين في اقتناص اغلى ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم عن القارة الاسيوية وذلك بعد فوزه على منتخب أستراليا على ملعبه و وسط جماهيره بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على الاستاد الاوليمبي بمدينة سيدني ظهر الخميس ضمن مباريات الجولة الاولى للدور الثاني .

جاء هدف المباراة الوحيد لمصلحة المنتخب البحريني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة وسجله مدافع استراليا هاري سوتار عن طريق الخطأ في مرماه .

جاءت المباراة قوية و سيطر على اغلبها منتخب استراليا الا ان المنتخب البحريني نجح في الصمود امام الهجمات الاسترالية حتى نجح في خطف النقاط الثلاث في نهاية المباراة .

مثل البحرين : 

أبراهيم لطف الله لحراسة المرمى 

سيد مهدي باقر ( وليد الحيام ) و أمين بن عدي وعبد الله الخلاصي و فينسنت ايمانويل لخط الدفاع .

على حرم وكميل الاسود و محمد مرهون ( مهدي حميدان ) لخط الوسط 

على مدني ومهدي عبد الجبار ( حسين عبد الكريم ) وعباس فضل العصفور لخط الهجوم 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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