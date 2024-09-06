الامارات | السويدي جوهان أحدث صفقات بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب السويدي، ماتس جوهان، على سبيل الإعارة قادماً من صفوف الجزيرة، ليصبح أحدث الصفقات التي أبرمها «السماوي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

ونشر النادي صوراً من مراسم تقديم اللاعب السويدي البالغ 21 عاماً للجماهير، والذي سيرتدي القميص رقم 4، وذلك عبر الحساب الرسمي في تطبيق «X». وقد حضر التوقيع المدير التنفيذي للشركة، سالم عبيد الزعابي الذي رحب باللاعب وتمنّى له التوفيق مع الفريق.