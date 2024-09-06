جمباز المقاولون يحصد الذهب في بطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت فرق جمباز المقاولون العرب الفنى رجال تحت ٨ سنوات في الحصول على المراكز الأولى فى بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2024-2025 و المقامة فى نادى مدينة نصر.



وكانت النتائج كالاتي:-



اللاعب /سيف سامر مرسى

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب /سليم فتح الله

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/ زين عمر يسرى

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب /سليم عمرو محمد

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/هانى عمرو أحمد

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / ياسين محمد صلاح

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / حمزه محمد محمود

مستوى تانى ميدالية فضية

اللاعب / أنس مصطفى عبد الحميد

مستوى ثالث ميدالية برونزية

اللاعب / زياد محمد الدسوقي

مستوى ثالث ميدالية برونزية

يعمل الجهاز الفنى والإداري تحت قيادة المدير الفنى كابتن/ أحمد شاكر

مدرب عام كابتن / محمود شاكر

ومدربين الفريق

كابتن / محمد عمر

كابتن / محمود سمرى

الجهاز الإداري

أ: مروة كمال

ا: نعمه جمعه