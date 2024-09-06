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جمباز المقاولون يحصد الذهب في بطولة كأس مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - نجحت فرق جمباز المقاولون العرب الفنى رجال تحت ٨ سنوات في الحصول على المراكز الأولى فى بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2024-2025 و المقامة فى نادى مدينة نصر.


وكانت النتائج كالاتي:-


اللاعب /سيف سامر مرسى   
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب /سليم فتح الله 
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/ زين عمر يسرى  
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب /سليم عمرو محمد 
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/هانى عمرو أحمد 
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / ياسين محمد صلاح  
مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / حمزه محمد محمود   
مستوى تانى  ميدالية فضية

اللاعب / أنس مصطفى عبد الحميد
مستوى ثالث  ميدالية برونزية

اللاعب / زياد محمد الدسوقي 
مستوى ثالث  ميدالية برونزية 
يعمل الجهاز الفنى والإداري تحت قيادة المدير الفنى كابتن/ أحمد شاكر 
مدرب عام كابتن / محمود شاكر 
ومدربين الفريق 
كابتن / محمد عمر 
كابتن / محمود سمرى  
الجهاز الإداري
أ: مروة كمال
ا: نعمه جمعه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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