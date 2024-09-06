جمباز المقاولون يحصد الذهب في بطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت فرق جمباز المقاولون العرب الفنى رجال تحت ٨ سنوات في الحصول على المراكز الأولى فى بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2024-2025 و المقامة فى نادى مدينة نصر.
وكانت النتائج كالاتي:-
اللاعب /سيف سامر مرسى
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب /سليم فتح الله
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب/ زين عمر يسرى
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب /سليم عمرو محمد
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب/هانى عمرو أحمد
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / ياسين محمد صلاح
مستوى أول ميدالية ذهبية
اللاعب / حمزه محمد محمود
مستوى تانى ميدالية فضية
اللاعب / أنس مصطفى عبد الحميد
مستوى ثالث ميدالية برونزية
اللاعب / زياد محمد الدسوقي
مستوى ثالث ميدالية برونزية
يعمل الجهاز الفنى والإداري تحت قيادة المدير الفنى كابتن/ أحمد شاكر
مدرب عام كابتن / محمود شاكر
ومدربين الفريق
كابتن / محمد عمر
كابتن / محمود سمرى
الجهاز الإداري
أ: مروة كمال
ا: نعمه جمعه