إشبيلية يُلمح لاقتراب راموس من الزمالك.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الدقائق القليلة الماضية نشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية الإسباني صورة للاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، والتي تُشير لاقترابه من نادي الزمالك.



وكتب حساب النادي الأندلسي على صورة راموس: "الفانلة البيضا بخطين حمر انا هفضل احبها طول العمر"، في إشارة لوجود مفاوضات قوية بين الزمالك والدولي الإسباني سيرجيو راموس خلال الساعات القليلة الماضية.

إشبيلية الإسباني يُشير لاقتراب راموس من الزمالك



في سياق متصل، نجح الزمالك في إبرام العديد من الصفقات القوية والهامة، والتي جاء على رأسها اللاعب عمر فرج والجابوني آرون سالم بوبيندزا، بالإضافة إلى الظهير الأيسر المغربي بنتايك.