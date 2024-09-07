تفاصيل مشادة أحمد حجازي وحسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان حقيقة ما دار بين مدافع منتخب مصر والمدير الفني حسام حسن أثناء مباراة الفراعنة ضد الرأس الأخضر في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025



أضاف زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن أحمد حجازى رفض النزول والاستجابة لحسام حسن للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر.

وتابع، حجازي قال نصا لحسام حسن، «أنا مش كل شوية تقولى قوم سخن أنا عاوز أنزل علي طول».

وأكمل، أن الأمر تطور وتدخل الجهاز المعاون وطالب حسام بنزول أحمد بيكهام بدلا من ربيعه المصاب.

في سياق متصل، علق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الواقعة التي شهدت انفعال المدافع أحمد حجازي، قائد المنتخب، خلال المباراة الأخيرة أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتابع حسام حسن في تصريحات عقب المباراة: أن "حجازي يعد من قادة المنتخب، وأي لاعب يحق له التعبير عن غضبه في مثل هذه المواقف"، مضيفاً أن ما حدث من اللاعب "طبيعي ويحدث في أي مكان بالعالم".

وأكد حسام حسن أن "حجازي لم يتجاوز بأي شكل، وله الحق في إظهار استيائه لعدم مشاركته، وهو لاعب محترم يحظى بكل الاحترام والتقدير".

وتابع حسن أن "استبعاد حجازي لا يقلل من أهميته داخل المنتخب"، مشيراً إلى أن "كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وحجازي يظل عنصراً مهماً في صفوف الفريق".

وأنتصر منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها رامي ربيعة، عمر مرموش، وإبراهيم عادل، ليحقق اول ثلاث نقاط، في مجموعة تضم معهم، موريتانيا و بتسوانا.