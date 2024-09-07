الشهري يكشف توتر العلاقة بين مانشيني ولاعبي المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، وجود توتر في العلاقة بين مدرب المنتخب الأول، الإيطالي روبرتو مانشيني، ولاعبي الأخضر.

وأوضح الشهري خلال مداخلته في برنامج "دورينا غير"، أن بعض اللاعبين يشعرون بعدم القدرة على مصارحة المدرب، نظرًا لمخاوفهم من تسرب الحديث إلى وسائل الإعلام.

تأتي هذه التصريحات بعد تعادل المنتخب السعودي أمام إندونيسيا بنتيجة 1-1 في أولى مبارياته ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث تعرض مانشيني لانتقادات بسبب أداء الفريق المتواضع منذ توليه القيادة الفنية في أغسطس الماضي.

وأضاف الشهري أن نجاح الفريق يتطلب علاقة قوية بين المدرب واللاعبين، معتبرًا أن الاعتماد على الاحترافية وحدها ليس كافيًا لتحقيق الانسجام المطلوب داخل صفوف المنتخب.