مدافع ميلان يدافع عن يوفيتش ضد الانتقادات

ياسر رشاد - القاهرة -

دافع ستراهينيا بافلوفيتش لاعب نادي ميلان الإيطالي عن مواطنه لوكا يوفيتش بعد الانتقادات المتواصلة ضده في الفترة الأخيرة.

وحسم التعادل نتيجة مباراة منتخب صربيا مع إسبانيا بدون أهداف، وذلك لحساب منافسات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه يوفيتش انتقادات حادة بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، ما دفع بافلوفيتش للدفاع عن زميله خلال في تصريحات نقلتها صحيفة توتو ميركاتو ويب أن يوفيتش سوف يعود إلى الطريق الصحيح قريبا.

وأضاف: "لم أكن الليلة الأكثر قتالية ، قاتل العديد من زملائي في الفريق بمستوى لا يصدق وأنا فخور جدًا بذلك، إنه يرضيني أكثر. في الوقت الحالي، تختلف الأمور مقارنة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فهناك العديد من الوافدين الجدد واللاعبين الذين يظهرون لأول مرة والذين يتوقون لاختبار أنفسهم. قوى جديدة وطاقة جديدة: يجب أن نستمر على هذا النحو".

وأتم بافلوفيتش في حديثه: "يوفيتش؟ كان يجب أن يسجل. إنه خارج مستواه الآن، عليك أن تفهم ذلك: لم يكن لاعبًا أساسيًا لفترة طويلة. سيكون في حالة جيدة قريبًا جدًا، إنه لاعب يتمتع بجودة لا تصدق".