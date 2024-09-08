دون حجازي.. كواليس مران الغائبين عن مباراة الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي التي أقيمت أمس الجمعة.

وشهد المران غياب أحمد حجازي بعد استبعادة من المعسكر بسبب مشادة كلامية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات استشفائية.

وحضر تدريبات منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وفاز منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر للسفر غدا الأحد إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة لمواجهة بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

اقرأ أيضًا:

بعد أزمة أكرم.. حكاية 4 أزمات لنجوم كرة القدم مع زوجاتهم وصلت إحداهم إلى المحاكم

"بعد فوز موريتانيا".. ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا