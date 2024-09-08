الامارات | الزيودي وخميس يحققان المركز الرابع في «القوى» و«الأثقال» بـ «البارالمبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الثنائي مريم الزيودي ومحمد خميس، لاعبا منتخبي الإمارات لألعاب القوى، ورفع الأثقال، أمس، المركز الرابع في منافساتهما في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي تختتم فعالياتها اليوم بعد 12 يوماً من المنافسات.

ففي ألعاب القوى احتلت مريم الزيودي المركز الرابع في نهائي مسابقة دفع الجلة (فئة F40 للسيدات)، بعدما حققت رقماً جديداً لها قدره 8.62 أمتار.

وحل البطل المخضرم محمد خميس رابعاً، في منافسات نهائي وزن 88 كيلوغراماً فئة (PO)، بعدما نجح في رفع 210 كيلوغرامات.