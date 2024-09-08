حمدالله يتحدث عن حجازي وطارق حامد ويؤكد: جمهور الاتحاد الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الشباب السعودي أن جمهور نادي الاتحاد هو الأفضل على مستوى السعودية كما أنه أفضل جمهور لعب لفريقه في مسيرته.

وقال حمدالله في تصريحات تليفزيونية اليوم: " لنكن صريحين رجاءً، جماهير الاتحاد علامة فارقه في السعودية وفي العرب وأفضل جمهور لعبت معه "

وكشف حمدالله عن أفضل اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته قائلَا: " لعبت مع لاعبين في نادي الاتحاد ، كل واحد أفضل من الثاني ، جميعهم نجوم كبار ".

وأضاف مهاجم الشباب: " في الاتحاد لعبت مع أسماء على مستوى عالي مثل أحمد حجازي و طارق حامد و رومارينهو و إيجور كورنادو، ما اقدر أميز واحد على واحد ".