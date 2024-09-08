تفاصيل عرض رابيد بوخارست الروماني لضم صفقة الزمالك المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير رومانية عن تطورات جديدة في صفقة إنتقال الدولي الجابون آرون بوبينزا لصفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الروماني تشيرياك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” أن بوبينزا تلقى خلال الساعات الماضية عرضاً من نادي رابيد بوخارست الروماني.

وتابع أن الساعات القليلة الماضية ستكون حاسمة لوجهة اللاعب المقبل، سواء بالأنضمام لرابيد بوخارست أو الزمالك.

وأضاف ان النادي الروماني لن يدفع نفس الراتب المعروض على اللاعب من الزمالك، لكنه سيحصل على الراتب الأعلى في الدوري الروماني.

وأكمل أن وكيل اللاعب في أوروبا يعارض فكرة إنتقال بوبينزا للزمالك لانه يرى أن النادي لن يكون ملتزماً بسداد مستحقات اللاعب.