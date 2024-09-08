سبب استبعاد نجم منتخب اسبانيا من مباراة سويسرا بدوري الامم الاوربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب اسبانيا بقيادة لويس دي لافونتي استبعاد نجم برشلونة ومنتخب أسبانيا داني اولمو من تشكيلة المنتخب الاسباني التي ستخوض مباراة اسبانيا مع سويسرا اليوم الاحد ضمن مباريات بطولة دوري الامم الاوربية .

وكان داني اولمو قد شارك مع منتخب اسبانيا في مواجهته امام منتخب صربيا في العاصمة الصربية بلجراد ضمن مباريات بطولة دوري الامم الاوربية والتي انتهت بالتعادل السلبي وشارك اولمو من بداية المباراة حتى الدقيقة 83 حيث تم استبداله بعد تعرضه للاصابة الا ان الجهاز الفني لمنتخب اسبانيا خرج عقب المباراة ليؤكد ان الاعب على ما يرام .

وقال لويس دي لا فونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا ان استبعاد داني اولمو جاء بسبب اصابته خلال مباراة أسبانيا امام صربيا يوم الخميس الماضي في العاصمة بلجراد والتي انتهت بالتعادل السلبي مشيرا الى ان اصابة اولمو ليست اصابة قوية لكنه فضل اراحته بشكل احترازي حتى لا تتفاقم الاصابة .

يذكر ان برشلونة سيواجه جيرونا في مباراة هامة في الدوري الاسباني عقب فترة التوقف الدولي حيث يتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 12 نقطة من اربعة مباريات .