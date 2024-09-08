نادي الرايه يدعم صفوفه ب4 صفقات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي رايه بقيادة أشرف توفيق المدير الفني تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

وضم نادي رايه محمود عوكل لاعب بترول أسيوط رسميًا بداية من الموسم القادم على سبيل الإعارة عارة بنية البيع.

وتم انتقال اللاعب لنادي رايه بعد موافقة مجلس إدارة البترول برئاسة الأستاذ إيهاب فايز ومدير الكرة الكابتن ياسر سمير.

وتم توقيع العقود في حضور اللواء عبدالجليل أمام المشرف على الكرة والمقدم إسلام منير المنسق العام وأحمد أبو العنين وكيل اللاعب وأشرف توفيق المدير الفني.

وكان نادي رايه قد تعاقد مع محمد السيد قادما من فاركو وأسامة خليل لاعب غزل المحلة ورمضان محمد لاعب فيوتشر وإبراهيم صلاح القناة والنصر السابق.