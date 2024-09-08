العراق ينسحب من بطولات غرب آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم اتخاذ خطوة قوية بالتعليق على مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا، وذلك بعد ما اعتبره قرارًا غير عادل ضد منتخب الناشئين العراقي.

أبدى الاتحاد العراقي استياءه من قرار لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا الذي اعتبر منتخب العراق خاسرًا أمام لبنان والأردن، على الرغم من تأهله إلى الدور قبل النهائي كبطل مجموعته.

بدأت الأزمة عندما قررت اللجنة أن لاعب منتخب العراق أحمد علي عبدالله لم يكن مؤهلاً للمشاركة في البطولة، مما أدى إلى اعتبار المنتخب العراقي خاسرًا في المباراتين المذكورتين.

هذا القرار أتى بعد أن ثبتت لجنة الانضباط عدم أهلية لاعب آخر في البطولة، مما ألقى بظلال من الشك على النزاهة والشفافية في التعامل مع قضايا الأهلية.

وأعرب الاتحاد العراقي عن استنكاره للقرار واعتبره غير عادل ومجحف، وأكد أنه سيستخدم كافة الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه أمام الاتحادين الآسيوي والدولي. وأشار إلى أن القرار جاء دون منح الاتحاد العراقي فرصة كافية للرد عليه، مما زاد من استيائهم.

تشير تلك الأزمة إلى توترات قد تتفاقم بين الاتحاد العراقي واتحاد غرب آسيا، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها الأندية والمنتخبات في البطولات الإقليمية والدولية.