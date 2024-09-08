مدرب رابيد بوخاريست يؤكد اهتمام النادي بضم بوبيندزا والزمالك يعلن توقيعه معه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي رابيد بوخاريست، أن المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا يشكل جزءاً من خطط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وذكر سوموديكا في تصريحاته أن بوبيندزا مدرج ضمن حسابات النادي، وأنهم يعملون بجد لإتمام الصفقة.

وأوضح أن توقيع اللاعب مع نادي الزمالك ليس من أولوياته، مشيراً إلى أن بوبيندزا لم يوقع بعد عقدًا رسميًا مع الزمالك، وأن ما تردد حول توقيعه كان مجرد عرض من النادي المصري.

في المقابل، أعلن نادي الزمالك مؤخراً عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني، مما يشير إلى قرب انتقاله إلى صفوف الفريق.

وقد أكّد الزمالك توقيع بوبيندزا إلكترونيًا على عقد الانتقال، بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين الإدارة واللاعب ذلك في نفس الوقت الذي يؤكد فيه رابيد بوخاريست موقفه من الصفقة وحسم التفاصيل النهائية.

