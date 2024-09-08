نادية فكري تحرز الميدالية السابعة لمصر في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أحرزت نادية فكري الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال البارالمبي وزن فوق 86 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتمكنت نادية فكري من رفع ثقل قدره 141 كجم و145 كجم في المحاولتين الأولى والثانية، قبل أن تخفق في رفع وزن 154 كجم في المحاولة الأخيرة، لتضيف الميدالية السابعة لمصر في بارالمبياد باريس 2024.

كان محمد المنياوى ورحاب رضوان لاعبا منتخب مصر لرفع الأثقال قد توجا بالميدالية الذهبية، بينما توجت فاطمة محروس ومحمد صبحي بالفضية، وحققت صفاء حسن البرونزية وأيضا منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتختتم اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي انطلقت في 26 أغسطس الماضي.