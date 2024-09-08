زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب في 2024.. صورة

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد السيد زيزو، جائزة أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الماضي 2023/2024.

جاء حصول زيزو على جائزة أفضل لاعب في مصر، عقب المستويات التي قدمها مع الزمالك ومنتخب مصر.

وقام نجم الزمالك بنشر صورة تجمه بالجائزة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، دون كتابة أي تعليق عليها، لكنه كان يرتدي قميص منتخب مصر.

زيزو وجائزة أفضل لاعب في مصر

ويتواجد زيزو في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا في تصفيات تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة الماضية، مما يجعله يدخل مباراة بتسوانا بمعنويات مرتفعة.