بيراميدز يعلن التعاقد مع طارق علاء رسمياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع المدافع طارق علاء قادما من نادي سموحة، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، بلاعب قوي ومتميز.

ياتي ذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

وطارق علاء من مواليد 5 يناير 2002، ويبلغ من العمر 22 عاما، ولعب خلال الموسم الماضي 26 مباراة مع نادي سموحة في الدوري الممتاز، وكذلك مباراتين في بطولة كأس مصر، و3 لقاءات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.