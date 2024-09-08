الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا الدولية.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني اَرون بوبيندزا، وذلك خلال اللحظات القليلة الماضية.

واستطاع الزمالك الحصول على توقيع المهاجم الجابوني إلكترونيًا، بعد الاتفاق على جميع البنود بين مجلس الإدارة واللاعب.

وكتب حساب الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

حساب الزمالك الرسمي بموقع “فيسبوك”

ويمتاز اللاعب الجابوني بالعديد من المميزات، ومنها؛ السرعة وإنهاء الهجمات على المرمى، بالإضافة إلى قدرته على اللاعب كجناح ومهاجم صريح.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بوبيندزا يقترب من الانتقال للدوري الروماني، لكنه لديه قلق من توقيع اللاعب على عقود انتقاله الزمالك.