الزمالك يطير إلى كينيا.. الخميس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، سفر بعثة الفريق إلى كينيا في الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 14 سبتمبر الجاري، ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسهّل من مهمته في مباراة العودة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في 16 سبتمبر، للتحضير لمباراة العودة التي ستقام يوم 20 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، في إطار طموحاته القارية للعودة بقوة إلى البطولات الأفريقية.

وفي سياق متصل، منح البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة اليوم الأحد بعد انتهاء معسكر الفريق في برج العرب والذي استمر على مدار الأيام الماضية.

من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين على ملعب النادي، حيث سيركز الجهاز الفني على استكمال التحضيرات البدنية والفنية لمواجهة الشرطة الكيني، مع التركيز على الجوانب التكتيكية وخطة اللعب التي سيعتمدها الزمالك في هذه المواجهة المهمة.