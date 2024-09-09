سيد معوض : كان من الأفضل استبعاد حجازي نهائيًا من قائمة المنتخب أمام كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيد معوض لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على المشادة التي دارت بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب والمدافع الدولي أحمد حجازي.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "أكبر إهانة للاعب كرة قدم، هو الدفع بلاعب آخر ليس مركزه بدلا منه، وهو ما حدث بالدفع بـ حمدي فتحي مكان أحمد حجازي، كان الافضل استبعاده من قائمة المباراة تمامًا، والجهاز الفني لديه كامل الحرية في اختياراته، لكن هناك لاعبين لديهم تاريخ مع المنتخب الوطني ويجب احترامهم، لو لم يكن هناك نية لمشاركتهم في المباريات لا يجب استدعائهم".

وأكمل: "لو كنت مكان حجازي، سأشارك في المباراة، وبعدها سأفتعل مشكلة داخل غرفة الملابس، وبعيدا عن الاعلام والجمهور".

وأشار إلى أن الدوري المصري لو أقيم بنفس النظام، فأنه لا يجب سماع نغمة الاجهاد وضغط المباريات في الموسم المقبل، مؤكدا أنه لابد من وجود صاحب قرار يطبق اللائحة بقوة على الجميع.