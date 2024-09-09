مستند.. الخليج 365 تنفرد بخطاب وزارة الرياضة لمجلس الأوليمبي بشأن أزمة الهلباوي

ياسر رشاد - القاهرة - لازالت الأزمة قائمة بين مجلس ادارة النادى الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلى من جهة وبين الدكتورة ماجدةالهلباوى نائب رئيس النادي من جهة اخرى بسبب استبعادها من منصبها ومحاولة اسقاط عضويتها.

و توجهت لجنة من الشباب والرياضة منذ قليل إلى مقر النادي، وهى لجنة دورية وليست بلجنة تفتيش للتحقيق فى الشكوى المقدمة من نائب رئيس النادى الاوليمبى بمقر النادى فى حضور الهلباوى نفسها حيث علمت الخليج 365 ان اللجنة استمعت الى اسباب شكواها بقاعة سليمان عزت وليس بمجلس الادارة عن مدى احقيتها فى حضور اجتماعات مجلس الادارة وممارسة مهام عملها كنائب.

فى الوقت نفسه لم يتواجد فى هذا الوقت اى من اعضاء ورئيس مجلس الادارة ولم يكن بالنادى سوى المدير العام الدكتور محمد سنبل.

كما حصلت الخليج 365 على خطاب وزارة الشباب والرياضة للنادي يفيد بسلامة الموقف القانونى للشاذلى ومجلسه تجاه وقف نشاط نائب رئيس النادى رغم حصولها على حكم قضائى قائلا " تقرر حفظ الاوراق والشكوى الواردة لوزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بعدم تنفيذ الحكم الصادرفى الدعوى رقم ٩٩٥٦ لسنة ٧٧ ق لقيام المديرية والنادى بتنفيذ الحكم حسبما ورد بالاوراق الواردة بالنادى وعلى مسئوليته "

وأختتم خطاب الشباب والرياضة موجها نائب رئيس النادى باللجؤ الى القضاء عندما قال " صدور قرار مجلس ادارة النادى المؤرخ فى ١٠مارس ٢٠٢٤ وفقا للائحة النادى وعلى المتضرر اللجؤ الى القضاء "

ومن المتوقع ان تعود اللجنة نفسها لمقر النادى الاوليمبى للإضطلاع على جميع المستندات التى يستند عليها مجلس الادارة فى حضورالكابتن ناصر الشاذلى رئيس النادى ومجلسه فى موقفهم تجاه " الهلباوى " نائب الرئيس