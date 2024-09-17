شاهد ثنائية ليفربول فى مرمى ميلان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



جاء هدفي ليفربول عند طريق إبراهيما كوناتي في الدقيقة 23، بينما سجل فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للريدز.

شاهد هدفي ليفربول في مرمى ميلان الإيطالي







وكان كريستيان بوليسيتش قد سجل هدف ميلان الوحيد خلال الشوط الأول، لتنتهي الخمس وأربعون دقيقة الأولى بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: جوتا.

البدلاء: كيليهر، جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، لويس دياز، داروين نونيز، كييزا، جونز، روبرتسون، كوانساه، مورتون، برادلي.

