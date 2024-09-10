موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مواجهة عربية خالصة بين العراق والكويت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب الدور الثالث من مرحلة التصفيات.

وتتنافس العراق والكويت في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية وعمان وفلسطين.

ويحتل منتخب العراق صدارة المجموعة بعد الفوز على عمان في الجولة الأولى، فيما يحل الكويت وصيفًا بعد التعادل أمام الأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم.

موعد مباراة الكويت والعراق..

تنطلق مباراة الكويت والعراق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وتذاع مباراة الكويت والعراق عبر قناتي بي إن سبورتس 3 والكأس HD وفعاليات المباراة للمعلق عامر الخوذيري، كما يتولى المهمة بفضائية الكأس خليل البلوشي.

ويتأهل متصدر ووصيف من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

تقام ن منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بحضور 18 فريقًا تم تقسيهم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.