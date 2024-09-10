موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن ضد نظيره بوتسوانا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره بوتسوانا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

ستقام مباراة الفراعنة ضد نظيره بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

ستذاع مباراة الفراعنة ضد نظيره بوتسوانا عبر قناة “bein sport 5”

وكان منتخب مصر استهل مشواره في مباراة الجولة الأولى لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، بالفوز على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة بوتسوانا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد مصطفى زيزو.

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما تأتي بوتسوانا في المركز الثالث بدون نقاط.