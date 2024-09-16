هل يشارك فتوح في مباراة الزمالك ضد الاهلي بالسوبر الأفريقي؟

كشف مسئوولو نادي الزمالك موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروي الأول من مواجهة غريمه التقليدي الاهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري.

وقررت المحكمة اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل فتوح على ذمة القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدر، مع دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وأوضح مسئوولو القلعة البيضاء، أن الظهير الأيسر لم يتم وضع اسمه في قائمة الفريق لمباراة السوبر الأفريقي.

وأشار مسئوولو الزمالك إلى أنه تم إرسال القائمة النهائية لمباراة كأس السوبر الأفريقي، يوم 12 سبتمبر الماضي بدون اسم فتوح.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية.

كما يشارك الاهلي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، على ملعب المملكة أرينا، في الرياض بالسعودية.