كيميتش يستمر في بايرن ميونخ بأمر الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، رغبته في استمرار جوشوا كيميتش في صفوف الفريق لما بعد نهاية عقده الحالي.

ويرتبط كيميتش البالغ من العمر 29 عامًا بعقد مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكانت تقارير قد ذكرت وجود اهتمام من عدة فرق بضم كيميتش منهم برشلونة الإسباني، الأهلي السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

رئيس نادي بايرن ميونخ يتحدث عن جوشوا كيميتش



وقال هاينر في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”:”سنكون سعداء إذا أنهى جوشوا مسيرته في بايرن ميونخ”.

وأضاف رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحاته: “الأمر لا يتعلق بالعام المقبل فقط، بل لسنوات عديدة قادمة”.

ولعب كيميتش الذي يلعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، مباراتين مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، ومباراة أخرى في بطولة كأس ألمانيا.

واستطاع كيميتش تحقيق بطولة الدوري الألماني 8 مرات مع بايرن ميونخ، كأس ألمانيا 3 مرات، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرة وحيدة، إضافة لكأس السوبر الألماني 6 مرات.