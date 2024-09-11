الزمالك يتراجع عن صفقات الدفاع.. ومحاولات لتخفيض راتب "كونراد"

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع نادي الزمالك عن صفقة التعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات الحالية بسبب عدم الحاجة لخدمات لاعب جديد في الخط الخلفي، بعد تعافي محمود حمدي "الونش" من الإصابة، بجانب تصعيد الواعد أحمد مجدي مع بقاء حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد.

وتراجع الزمالك عن صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل لاعب زد، لتدعيم صفوفه رغم التوصل لاتفاق مع إدارة زد لحسم الصفقة مقابل باقي مستحقات رعاية عمر خضر لاعب الفريق السابق الذي انضم إلى استون فيلا الإنجليزي وتبلغ 700 ألف دولار بعد اشتراط إدارة زد رفع المقابل المالي لحسم الصفقة.

وتعهد نادى زد بمنح الزمالك مستحقات حق رعاية خضر والتى سيتم الاستفادة منها فى منح المهاجم الجابوني ارون بوبيندزا مقدم التعاقد بعد أن تأكد وصوله إلى مصر على خلفية فشل انتقاله إلى نادى رابيد بوخارست الرومانى بعد إغلاق القيد وتوقيعه إليكترونيا للقلعه البيضاء إلا أن اللاعب طلب زيادة المقابل المالى الذى سيحصل عليه ووافق مجلس الإداره لإتمام الصفقه التى ثار عليها جدل كبير حيث سيحصل اللاعب على ثلاثة ملايين ونصف فى ثلاث مواسم.

فى الوقت الذى أعلن المجلس التعاقد مع محمد حمدى ظهير أيسر إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند أولوية الشراء وهو مايعني أن نادى إنبى إذا تلقى عرضا لبيعه بمبلغ معين وعرض الزمالك نفس المبلغ سيتم بيعه للنادى الأبيض، وتم قيد اللاعب محليا وإفريقيا تحت السن.

فى الوقت الذى اجتاز السنغالى الشاب سيدى نداى الاختبار الطبي ووقع عقدا مع النادى لمدة أربع مواسم وينتظر وصول البطاقه الدولية لقيده تحت السن أيضا.

وأكدت مصادر أن المفاوضات مع المهاجم البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادى أحد السعودى مازالت متعثره والذى يرغب الزمالك فى استعارته لمدة موسم بشرط تحمل راتبه السنوي إلا أن مجلس الإدارة فوجئ أن اللاعب يتقاضى مليون و٦٠٠ ألف يورو بالإضافة إلى ٢٠٠ ألف أخرى امتيازات ويسعى مجلس الإدارة لتقليل راتبه السنوي لإتمام الصفقة.