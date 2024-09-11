الغندور: أخلاقيات بوبيندزا لا تناسب الزمالك وأحذر من تدخل الوكلاء في صفقة ميشالاك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن وكلاء اللاعبين سبب إفشال صفقة انتقال الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق إلى نادي الزمالك، محذراً من تكرار نفس السيناريو مع البولندي ميشالاك لاعب أحد السعودي.

أضاف الغندور:" الوكلاء سبب إفشال صفقة بوبيندزا وأنا تحدثت في وقت سابق أن هذا اللاعب لا يصلح للزمالك"، تابع الغندور:" عقلية بوبيندزا لا تصلح الزمالك وغير ملتزم اخلاقيا".

وتحدث الغندور عن أزمة جديدة علي أبواب الزمالك بسبب صفقتي ميشالاك ومودو بارو قائلاً:" هناك عضو مجلس إدارة يريد ميشالاك وأخر يريد بارو وهناك انقسام حول الصفقتين".

وأكمل الغندور:" جوميز مقتنع بميشالاك والأقرب انضمامه للقلعة البيضاء"