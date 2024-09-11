مورينيو يشيد بنجم الريال الصاعد ويؤكد: مستقبله باهر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة البرتغالي ان نادي ريال مدريد الأسباني هو الأنجح على الإطلاق في سياسة التعاقدات بالاندية العالمية من خلال التعاقد مع مجموعة من الاعبين الشباب بأرقام ضعيفة .

وقال جوزية مورينيو في تصريحات صحفية ابرزتها جريدة الماركا الاسبانية : ريال مدريد هو أكبر نادي في العالم وليس كل لاعب يستطيع ارتداء فانلة ريال مدريد ولذلك فان اختيار الاعبين لابد وان يتم بشكل دقيق للغاية.

وأضاف مورينيو : نجاح ريال مدريد كان مبهرا للغاية في ضم الاعبين الشباب فقد تم ضم أورليان تشاوميني و ادواردو كامافينجا و فينيسيوس جونيور و رودريجو وهم في اعمار صغيرة للغاية بينما لاعبين مثل اردا جولار و جود بيلينجهام تم ضمهم وهو أطفال ولذلك فهي سياسة رائعة لريال مدريد .

وتحدث مورينيو بصفته مديرا فنيا لفريق فنربخشة التركي عن الاعب التركي اردا جولار الذي كان يلعب في فنربخشة ايضا قائلا : لاعب رائع للغاية ومستواه متميز وهو لاعب ذكي جدا وعقليته مناسبة جدا للريال ومستقبله رائع .