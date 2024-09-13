شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأول على ملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم الجمعة، فريق المصري شريط مرانه الأول على ملعب شهداء بنينا، والذي يستضيف مباراة الفريق البورسعيدي مع الهلال الليبي في الكونفدرالية، ويقص المصري شريط مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحل المصري البورسعيدي ضيفاً على نظيره الهلال الليبي في السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت ليبيا، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب شهد شهداء بنينا بمدينة بني غازي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالبطولة.

وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سبق البعثة إلى مدينة بني غازي الليبية، وذلك لإتمام كافة ترتيبات استقبال بعثة فريق المصري، وقامت لجنة الاستقبال بنادي الهلال الليبي ممثلة في خالد بدر باستقبال محمود جابر الذي قام بجولة في عدد من الفنادق لاختيار أحدها كمقر إقامة الفريق، كما قام كذلك باختيار أحد ملاعب النجيل الصناعي لاستضافة تدريب الفريق يوم الخميس، فيما يؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.