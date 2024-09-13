شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الراحل إيهاب جلال بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

يقام عزاء الراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اليوم، الجمعة، بعد صلاة المغرب فى مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وتم تشييع جثمان إيهاب جلال من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير بعد وفاته أمس الأول الأربعاء عقب تعرضه لأزمة صحية ومكث فى المستشفى عدة أيام قبل أن يرحل إلى مثواه الأخير.

وودع عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع، جثمان الراحل إيهاب جلال بعد أداء صلاة الجنازة عليه فى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس أمس، الخميسن..وكان مجلس ولاعبى نادى الإسماعيلى أول الحاضرين لصلاة الجنازة على الراحل إيهاب جلال، كما حضر صلاة الجنازة كل من دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، وحسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر سابقا، بالإضافة إلى خالد بيبو وأحمد فتحى ووليد سليمان وحسنى عبد ربه وأبو طالب العيسوى وعلى يحيى واحمد حسن مكى ورضا شحاتة ومحمود الشامى ومختار مختار وتامر مصطفى ومجدى عبد العاطى واتوبيس لاعبى البنك الأهلى والجهاز بالكامل ونجوم الإسماعيلى والقناة.

كما حضر، كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى وسعفان الصغير مدرب الحراس، محمد حمص وأحمد الشيخ لاعبى الإسماعيلى السابقين والفنانة مى كساب ومجلس إدارة نادى الإسماعيلى ولاعبى الفريق، وجمال عبد الحميد واحمد مجاهد ومصطفى يونس وعمر جمال.

وتواجد محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، فى المقابر لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إيهاب جلال، وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدًا الجمعة، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية،.