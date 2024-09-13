شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير اليوم لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة طارق قنديل ظهر اليوم الجمعة لنيروبى على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وأسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، الذى قام بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

استقر الجهاز الفني للأهلي على اصطحاب شيف خاص في رحلته إلى كينيا لمواجهة جورماهيا يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق الثنائي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بعثة الأهلي إلى كينيا من أجل الاطمئنان على ترتيبات البعثة ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب ووائل النقل التي سيستخدمها الفريق في تحركاته الداخلية بكينيا.

يغيب عن الفريق أشرف دراي مدافع منتخب المغرب بعد إصابته في بجزع في كاحل القدم بعد أن كشف عن ذلك الدكتور أحمد جاب الله.