شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز ملفاً كاملاً لمقاضاة الجابونى بوبيندزا فى فيفا والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة والمختص بملف القضايا الخارجية ملفاً كاملاً يتضمن كل العقود والاتفاقيات التى وقع عليها الجابونى آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودى الأسبق تمهيداً لتقديمه للجهات المختصة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم التزام اللاعب بها ورفضه الحضور إلى القاهرة فى الموعد المتفق عليه.

وقال أدهم لوسائل إعلام رومانية إن الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا، لكنه رفض احترام ما وقع عليه، موضحاً أن الجابوني يرد على أي مكالمات من النادي،مؤكداً أن بوبيندزا وقع على عقدًا رسميًا مع الزمالك وبناءً عليه حصلوا على شهادة مخالصة دولية وهي البطاقة الدولية،مشيراً إلى أنه تم أرسال تذاكر الطيران للاعب لكنه تأخر ولم يبلغهم عن سبب التأخير وتابع: "اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك، سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

وردا على سؤال عما إذا كان على اتصال مع الوكيل بنيامين جيندون أو أي ممثل آخر للشركة التي تمثل بوبيندزا، قال أدهم: "نحن ليس في عجلة ولا نريد الحديث مع هذا الرجل، ننتظر ونرى ما سيحدث و أخشى أن يجهل الوكيل الموقف القانوني للاعب".

وأكمل: "لم نتواصل مع نادي رابيد بوخارست حتى الآن بشكل رسمي، ولكن إذا طلبوا منا التواصل سنتواصل لإيضاح ان اللاعب على حق النادي، اذا تواصلوا سيعرفوا الحقيقة كاملة،وختم تصريحاته قائلا: "لا داعي للذعر وليس هناك اندفاع من مجلس الزمالك، إذا اراد النادي الروماني التعاقد مع اللاعب فيفعل ما يناسبه و سنفعل ما يناسبنا أيضًا".