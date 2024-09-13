شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت وعصراوى ضربة البداية فى لقاء مصر والمجر بكأس ديفيز للتنس غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى الساعة الحادية عشرة من صباح غدا الجمعة المواجهة المرتقبة بين منتخبى مصر والمجر ضمن منافسات المجموعة العالمية الاولى لكأس ديفيز.

ويقام اللقاء على ملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة ويستمر على مدار يومين.

وتقام غدا مباراتين فى الفردى حيث يلتقى فى المباراة الاولى لاعبنا عمرو عصراوى مع بيروس ويليه مباراة محمد صفوت امام مات فالكوستذ .

وكانت قرعة اللقاء قد اجريت بمقر نادى الجزيرة وبحضور رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والحكم العام للقاء ورئيس بعثة المجر ومدير اللقاء مروى عبد الرحمن وعضو لجنة التنس بنادى الجزيرة نادر زهران ولاعبى المنتخبين.

ويضم منتخبنا الوطنى كل من محمد صفوت وعمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل باسم وكريم مأمون .

ورحب الكابتن اسماعيل الشافعى بالحضور لمراسم القرعة وقام باهداء درع الاتحاد المصرى للتنس إلى كل من رئيس بعثة المجر والحكم العام للقاء .

واسفرت القرعة عن مواجهة كل من عمرو عصراوى مع بيروس و محمد صفوت امام مات فالكوستز فى اليوم الاول.

بينما فى اليوم الثانى السبت يبدأ اللقاء بمباراة الزوجى كريم مأمون ومحمد صفوت امام بيتر فاجتا وجريجلى مدراسز ويليها مباراتى الفردى محمد صفوت امام بيروس وعمرو عصراوى ضد مات فالكوستز.