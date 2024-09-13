بمشاركة طارق حامد..ضمك يواجه الأخدود بحثاً عن أول انتصار في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ضمك لاستضافة نظيره الأخدود مساء اليوم الجمعة في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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اللقاء سيقام على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" في أبها، ويبدأ في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يدخل الفريقان اللقاء بدون أي نقاط في رصيدهما، حيث يحتل ضمك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما يقبع الأخدود في المركز الأخير، دون تحقيق أي نتيجة إيجابية منذ انطلاق الموسم الجديد.

ضمك استهل مشواره بالخسارة أمام الخليج بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل اثنين. في المقابل، بدأ الأخدود موسمه بخسارة كبيرة أمام الهلال بثلاثية نظيفة، تلتها هزيمة أخرى أمام الاتفاق بهدف دون مقابل.

النجم المصري طارق حامد يسعى لمواصلة ظهوره المميز مع ضمك في ثالث مبارياته بالدوري هذا الموسم، بعدما شارك بشكل كامل في اللقاءات السابقة أمام الخليج والهلال.

يذكر أن المباراة ستُبث حصرياً عبر قناة SSC2 HD التابعة لشبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لدوري روشن في الشرق الأوسط.