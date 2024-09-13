"الزمالك جاهز".. ممدوح عباس يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بأحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، تفاصيل مكالمة جمعته بأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الحالي، بشأن صفقات الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أيقظني بالأمس ما بعد منتصف الليل الكابتن أحمد سليمان و طمأنني على صفقات الزمالك وأن الزمالك جاهزا لما هو آتٍ من ارتباطات، فشكرته هذا الرجل الذي يمتلك قلب طفل وأنا أُحبه".

وأجى الزمالك 5 صفقات في الانتقالات الصيفية الحالية، وهم المغربي محمود بنتايك، الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي والبولندي كونراد ميشالاك.

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