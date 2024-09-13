كأس الكونفدرالية الأفريقية: التدريب على تسديد ركلات الجزاء فى ختام مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك فقرة بالتدريب على تسديد ركلات الجزاء عقب انتهاء المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك عدد من لاعبي الزمالك في تسديد ركلات الجزاء في الفقرة الأخيرة من المران، في وجود الحارسين محمد صبحي ومحمد عواد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح تعليمات خاصة للاعبي الدفاع خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..

وطلب جوميز من اللاعبين خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، بضرورة تقارب اللاعبين في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات.

وأدى اللاعبون بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تقسيمة فنية في وسط الملعب خلال الجزء الأخير من المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غداً السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، تولى جوزيه جوميز توجيه تعليمات فنية للمجموعة الأولى، فيما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية.

واعتمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض أفكاره الفنية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق، وسط تعليمات مستمرة من جانب جوميز وأندريه بيكي المدرب العام خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.