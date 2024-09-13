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"سماوي ووردي".. الزمالك يظهر بقميص جديد أمام الشرطة الكيني (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عُقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومستضيفه الشرطة الكيني؛ حيث سيظهر الفريق صاحب القميص الأبيض الشهير بقميص جديد.

وسيظهر الزمالك بحسب ما تم عليه خلال الاجتماع الفني بالزي الاحتياطي وهو باللون "السماوي"، بينما سيرتدي حارس المرمى قميص "وردي" اللون.

ويحل الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره الشرطة في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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