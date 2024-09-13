"سماوي ووردي".. الزمالك يظهر بقميص جديد أمام الشرطة الكيني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عُقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومستضيفه الشرطة الكيني؛ حيث سيظهر الفريق صاحب القميص الأبيض الشهير بقميص جديد.

وسيظهر الزمالك بحسب ما تم عليه خلال الاجتماع الفني بالزي الاحتياطي وهو باللون "السماوي"، بينما سيرتدي حارس المرمى قميص "وردي" اللون.

ويحل الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره الشرطة في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:

الصور الأولى لعزاء إيهاب جلال

جوزيه جوميز: "ما حدث جنون.. واتحاد الكرة لم ينظم نفسه"

جوزيه جوميز يكشف.. نصحية فيريرا له.. وسر إغلاق تدريبات الزمالك