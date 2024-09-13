"مراته راضية".. شقيق أكرم توفيق يدافع عن لاعب الأهلي بعد زواجه للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دافع عبد العزيز توفيق شقيق لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، عنه بعد تعرضه للهجوم من قبل بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلا على "السوشيال ميديا" عقب إعلان أكرم توفيق زواجه للمرة الثانية من فتاة تدعى "هدير أبو نار".

وقال عبد العزيز توفيق في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "هو اللي يمشي بما يرد الله، ويعمل اللي ربنا حلله تبقى فيها مشكلة؟".

وأضاف: "عمالين تغلطو في أكرم وتقولوا كلام مش كويس وأن الفلوس غيرته، والفلاح لما تمدن، ايوة احنا فلاحين وهنفضل فلاحين ايه بقى اللي مضايق الناس؟".

وتابع: "هو انتوا تعرفوا ايه اللي في بيوت الناس؟، هو كل واحد يعرف اللي بيطلق أو يتجوز بيعمل كدا ليه؟، كل البيوت فيها أسرار، واللي يمشي بسنة ربنا ورسوله ميزعلش حد".

وواصل: "الشرع محلل 4 ايه العيب لما نعمل كده، ولما تبقى أكبر منه أو أصغر ايه اللي يزعلكوا؟".

وأردف: "إحنا عيلة بتخاف ربنا أوي، أكرم اتجوز بفلوسه مجاش قال لحد هات فلوس، وأخويا جدد مع الأهلي".

وأتم لاعب المصري السابق: "مرات أكرم بنت أصول ومن عيله محترمه جدا، ومش زعلانه من جوازته التانية".

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