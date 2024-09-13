خبير لوائح يوضح لمصراوي موقف الزمالك في أزمة الجابوني بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، موقف الزمالك في أزمة انتقال الجابوني أرون بوبيندزا إلى نادي رابيد بوخاريست الروماني، على الرغم من إعلان الزمالك في وقت سابق الحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا بد أن تحتوي الاتفاقية التي تمت بين نادي الزمالك واللاعب، على كافة شروط التعاقد، ولا يكون بها شروط تنقض الاتفاقية في بعد ذلك".

وأضاف: "ويجب أن يكون تاريخ توقيع اللاعب على العقود أو الاتفاقية مع الزمالك، قبل توقيعه مع النادي الروماني، حتى لا يتعرض الزمالك لأزمة في هذه الحالة".

وتابع: "ومن الممكن أن يكون حصول الزمالك على البطاقة الدولية، جاءت بناءً على معلومات خاطئة تم تسجيلها السيستم، مثلما حدث في مشكلة الزمالك مع سيف الجزيري، وأدى لتعرض الفريق لعقوبة".

واختتم العمايرة تصريحاته: "وفي حال إثبات صحة أوراق نادي الزمالك، سيتعرض اللاعب والنادي إلى الغرامة والإيقاف".

اقرأ أيضاً:

"الزمالك جاهز".. ممدوح عباس يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بأحمد سليمان