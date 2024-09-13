لحظة مغادرة مرتضى منصور عزاء إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، على حضور عزاء الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

ويذكر أن إيهاب جلال، كان قد تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك في عام 2018، خلال تولي مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك.

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