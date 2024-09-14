الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون - مانشستر يونايتد 15:30
ليفربول - نوتينغهام فورست 18:00
مانشستر سيتي - برينتفورد 18:00
بورنموث - تشيلسي 23:00
ريال سوسييداد - ريال مدريد 23:00
ميلان - فينيزيا 22:45
إمبولي - يوفنتوس 20:00
أبطال إفريقيا
المريخ - الجيش الملكي 17:00
آرمى باتريوريتيك - بيراميدز 19:00
الكونفيدرالية الإفريقية
بوليس - الزمالك 16:00
الملعب التونسي - اتحاد الجزائر 22:00
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