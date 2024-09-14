اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ساوثهامتون - مانشستر يونايتد 15:30

- نوتينغهام فورست 18:00

مانشستر سيتي - برينتفورد 18:00

بورنموث - 23:00

ريال سوسييداد - 23:00

ميلان - فينيزيا 22:45

إمبولي - يوفنتوس 20:00

أبطال إفريقيا

المريخ - الجيش الملكي 17:00

آرمى باتريوريتيك - بيراميدز 19:00

الكونفيدرالية الإفريقية

بوليس - الزمالك 16:00

الملعب التونسي - اتحاد الجزائر 22:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا