شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يبدأ استعداداته اليوم للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق مودرن سبورت، تحت القيادة الفنية لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب الخروج من كأس مصر بعد الهزيمة أمام زد بهدف نظيف في ربع النهائي.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

والهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.